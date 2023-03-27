Происшествия

Река Шелонь подтопила линии электропередачи в Дедовичском районе

Река Шелонь подтопила линии электропередачи в Дедовичском районе. Об этом сообщается в Telegram-канале компании «Россети Северо-Запад».

Видео: филиал «Россети Северо-Запад»

«В Псковской области поднялась вода. Из-за паводка в Дедовичском, Новоржевском и Порховском районах местные власти ввели режим повышенной готовности. Из-за разлива реки Шелонь в Дедовичском районе оказались подтоплены участки наших линий электропередачи. Держим ситуацию на контроле», - говорится в сообщении.

Как рассказал мастер Псковского филиала Станислав Михайлов, два больших участка находятся в воде.

«На данный момент большая льдина, которая была оторвана, прошла между нашими опорами. Не задели. Разлив очень большой, очень высокий подъем уровня паводковых вод. Дальше ситуацию будем мониторить в период всего паводка», - добавил он.