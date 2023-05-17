Происшествия

Разгромивших туалеты в псковском парке Строителей вандалов нашла полиция

Общественные туалеты в парке Строителей в Пскове разгромили пять несовершеннолетних местных жителей. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Фото: «Инцидент Псков» / «ВКонтакте»

В вечернее время неизвестные сломали дверь, разбили окна, выворотили стены уборных кабинок и разрисовали их маркерами. В кратчайшие сроки сотрудники уголовного розыска и ПДН установили причастных. Ими оказались пять несовершеннолетних жителей Пскова. Возраст подростков - 15-16 лет, это учащиеся школы №22 и первой вечерней школы города.

Среди портящих имущество были в том числе и девочки. Свои действия подростки снимали на камеру, за кадром видео слышны призывы ломать двери туалета. Полицейским подростки сообщили, что мотив содеянного - хулиганство. В настоящий момент все обстоятельства случившегося выясняются.

По данному факту возбудили уголовное дело по части 1 статьи 167 УК РФ (умышленные уничтожение или повреждение имущества).