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Письменные доказательства по делу экс-замглавы Пскова рассматривают в суде

31.10.2024 10:44|ПсковКомментариев: 0

В Псковском городском суде продолжается рассмотрение уголовного дела по обвинению бывшего заместителя главы города Пскова Александра Грацкого. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе прокуратуры Псковской области. 

Гособвинитель представляет письменные доказательства, содержащиеся в материалах уголовного дела.

Напомним, Александру Грацкому предъявлено обвинение по части 2, пункту «в» статьи 290 УК РФ, части 5 статьи 290 УК РФ и части 6 статьи 290 УК РФ.

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Экс-замглавы Пскова частично признал свою вину. Александр Грацкий признал себя виновным в совершении преступлений, предусмотренных пунктом «в» части 5 и частью 6 статьи 290 УК РФ. 

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Виновность по части 2 статьи 290 УК РФ бывший чиновник отрицает. Часть вторая статьи 290 УК РФ подразумевает получение должностным лицом взятки в значительном размере.

Напомним, бывший чиновник обвиняется в том, что в 2022 году получил от директора коммерческого предприятия по строительству дорожной сети автомобиль стоимостью более 5 миллионов рублей в качестве взятки за своевременное и беспрепятственное принятие работ по заключенным между коммерческим предприятием и управлением городского хозяйства города Пскова муниципальным контрактам.

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Позже в деле появился второй эпизод. По версии следствия, в период с 15 по 18 сентября 2023 года известный псковский бизнесмен Артем Мхоян, фактически являющийся руководителем двух коммерческих предприятий по строительству дорожных сетей, передал Грацкому массажное кресло стоимостью более 400 тысяч рублей и наручные часы за своевременное и беспрепятственное принятие работ по заключенным между предприятиями и управлением городского хозяйства города Пскова муниципальным контрактам.

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Затем был выявлен еще один, третий эпизод: в период нахождения в указанной выше должности фигурант получил взятку в сумме 200 тысяч рублей от подрядчика по муниципальным контрактам за совершение в пользу юридического лица действий по своевременному и беспрепятственному принятию работ по ремонту дорожного полотна и дворовых территорий города Пскова.

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Также Псковский областной суд наложил дополнительный арест на ряд имущества Александра Грацкого.

Теги: #коррупция
Источник: Псковская Лента Новостей
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