Происшествия

Псковские криминалисты будут работать в Великих Луках до завершения поисков подростка

Псковские криминалисты будут находиться в Великих Луках до тех пор, пока не будут выяснены обстоятельства исчезновения несовершеннолетнего Максима Новинского. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в следственном управлении Следственного комитета России по Псковской области.

Фото: СУ СК РФ по Псковской области

Отмечается, что активная фаза расследования с применением криминалистической техники началась именно с прибытием специалистов из Пскова.

Напомним, что ранее криминалисты несколько раз осмотрели дом, в котором проходила вечеринка, после которой пропал подросток.

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В том числе проводились осмотры с использованием криминалистической техники. Следователи также рассматривают криминальные версии исчезновения великолукского юноши.

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По факту исчезновения подростка возбудили уголовное дело.