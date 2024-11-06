Псковские криминалисты будут работать в Великих Луках до завершения поисков подростка

Псковские криминалисты будут находиться в Великих Луках до тех пор, пока не будут выяснены обстоятельства исчезновения несовершеннолетнего Максима Новинского. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в следственном управлении Следственного комитета России по Псковской области.
Фото: СУ СК РФ по Псковской области
Отмечается, что активная фаза расследования с применением криминалистической техники началась именно с прибытием специалистов из Пскова.
Напомним, что ранее криминалисты несколько раз осмотрели дом, в котором проходила вечеринка, после которой пропал подросток.
В том числе проводились осмотры с использованием криминалистической техники. Следователи также рассматривают криминальные версии исчезновения великолукского юноши.
По факту исчезновения подростка возбудили уголовное дело.