Происшествия

Болота и трубопереходы исследуют в поисках пропавшего подростка в Великих Луках

Болота и трубопереходы исследуют волонтеры в поисках пропавшего подростка в Великих Луках. Обстоятельства исчезновения несовершеннолетнего Максима Новинского продолжают выяснять псковские следователи.

Видео: ВТРК

«В поисках участвуют очень много людей, различные объединения. Проверяют места предполагаемых маршрутов, это около 10 километров, трубопереходы под дорогами, лесопосадки. Нелогичные маршруты через болота тоже обследуем», – рассказал волонтер, руководитель отряда содействия обороне и безопасности «Дружина» Юрий Богданов. Его слова приводит ВТРК.

Напомним, что ранее криминалисты несколько раз осмотрели дом, в котором проходила вечеринка, после которой пропал подросток.

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В том числе проводились осмотры с использованием криминалистической техники. Следователи также рассматривают криминальные версии исчезновения великолукского юноши.

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По факту исчезновения подростка возбудили уголовное дело.