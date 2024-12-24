Происшествия

Психически нездоровый пскович совершил жертвоприношение таксы

Пскович совершил жертвоприношение своей собаки породы такса и предстанет перед судом. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в прокуратуре города.

В один из летних дней местный житель, находясь по месту своего жительства, решил совершить жертвоприношение, используя при этом свою собаку породы такса. По версии следствия, он связал веревкой пасть собаки, обмотал лапы и хвост, после чего поместил ее в ванну, где нанес 2 удара отверткой в жизненно важные органы.

«От полученных травм такса испытывала мучительную боль и страдания, отчего в последствие погибла», - рассказали в прокуратуре.

Экспертиза установила, что мужчина невменяем, у него обнаружено психическое заболевание, он представляет опасность для себя и окружающих лиц, в связи с чем нуждается в принудительном лечении в медицинской организации.

Прокуратура направила в суд для рассмотрения по существу уголовное дело о применении в отношении лица мер медицинского характера в виде принудительного лечения в медицинской организации.