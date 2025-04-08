Дмитрий Шахов: У следствия должны быть железобетонные доказательства, чтобы задерживать ректора ведущего вуза

У следствия должны быть железобетонные доказательства, чтобы вот таким образом вручать процессуальные документы ректору ведущего вуза Псковской области. Такое мнение в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей высказал уполномоченный по правам человека в регионе Дмитрий Шахов.
Омбудсмен уточнил, что состязательность сторон еще предстоит оценить в ходе расследования данного уголовного, а в перспективе судебного дела. «Поэтому пока ждем развития событий, поскольку все-таки есть тайна следствия, не все сегодня правоохранительные органы готовы выложить общественности досконально, но с точки зрения той информации, которая сегодня поступила, есть, о чем задуматься», - сказал он.
Что касается престижа вуза, то, по мнению Дмитрия Шахова, престижем является качество преподавания, качество знаний и выпускников, а в конечном счете то, как котируется диплом.
Напомним, ректор ПсковГУ Наталья Ильина задержана сотрудниками правоохранительных органов. По предварительной информации, возбуждено уголовное дело о мошенничестве. Сообщается, что ректор обложила «данью» сотрудников вуза, в Пскове живет в ресторанно-гостиничном комплексе «Двор Подзноева», а еще часто бывает в Москве, где купила две квартиры, в которых теперь проживают члены ее семьи и близкие родственники.