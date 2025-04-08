Происшествия

Дмитрий Шахов: У следствия должны быть железобетонные доказательства, чтобы задерживать ректора ведущего вуза

У следствия должны быть железобетонные доказательства, чтобы вот таким образом вручать процессуальные документы ректору ведущего вуза Псковской области. Такое мнение в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей высказал уполномоченный по правам человека в регионе Дмитрий Шахов.

«По Конституции Российская Федерация является правым государством, поэтому здесь все-таки важно то, что принцип презумпции невиновности действует в том числе и по этому делу. Поэтому пока не будет приговора суда, говорить о нарушениях со стороны ректора государственного университета, мне кажется, преждевременно. С другой стороны, у следствия должны быть железобетонные доказательства, полученные, как я уверен, в результате долгой по времени оперативно-розыскной деятельности, чтобы вот таким образом вручать процессуальные документы ректору ведущего вуза Псковской области», - выразил свою позицию Дмитрий Шахов.

Омбудсмен уточнил, что состязательность сторон еще предстоит оценить в ходе расследования данного уголовного, а в перспективе судебного дела. «Поэтому пока ждем развития событий, поскольку все-таки есть тайна следствия, не все сегодня правоохранительные органы готовы выложить общественности досконально, но с точки зрения той информации, которая сегодня поступила, есть, о чем задуматься», - сказал он.

Что касается престижа вуза, то, по мнению Дмитрия Шахова, престижем является качество преподавания, качество знаний и выпускников, а в конечном счете то, как котируется диплом.

«То, что привлекают к ответственности возможно проворовавшегося ректора, то таких случаев в России достаточно. Престиж таких известных вузов, как Высшая школа экономики, ЛГУ, МГУ, да и многих других вузов, как мне кажется, не пострадал», - заключил Дмитрий Шахов.

Напомним, ректор ПсковГУ Наталья Ильина задержана сотрудниками правоохранительных органов. По предварительной информации, возбуждено уголовное дело о мошенничестве. Сообщается, что ректор обложила «данью» сотрудников вуза, в Пскове живет в ресторанно-гостиничном комплексе «Двор Подзноева», а еще часто бывает в Москве, где купила две квартиры, в которых теперь проживают члены ее семьи и близкие родственники.

Смотрите также Ректор ПсковГУ Наталья Ильина задержана сотрудниками правоохранительных органов