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Ходатайство об аресте Натальи Ильиной поступило в Псковский городской суд

Псковский городской суд сегодня рассмотрит ходатайство следствия об избрании меры пресечения ректору ПсковГУ Наталье Ильиной, подозреваемой в мошенничестве, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе суда.

Напомним, вчера, 8 апреля, ректора задержали сотрудники правоохранительных органов.

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По предварительной информации, возбуждено уголовное дело о мошенничестве. Сообщается, что ректор обложила «данью» сотрудников вуза, в Пскове живет в ресторанно-гостиничном комплексе «Двор Подзноева», а еще часто бывает в Москве, где купила две квартиры, в которых теперь проживают члены ее семьи и близкие родственники.