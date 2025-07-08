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Ураган повалил свыше 20 деревьев на территории музея-усадьбы Софьи Ковалевской в Полибино

Прошедший ураган в великолукской деревне Полибино повалил более 20 деревьев на территории музея-усадьбы Софьи Ковалевской, а у некоторых из них были срезаны верхушки. Об этом в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей сообщила генеральный директор Псковского музея-заповедника Светлана Мельникова.

Фото: пресс-служба Псковского музея-заповедника

«Ураган, конечно, затронул музей-усадьбу, но, к счастью, не так мощно, как это могло бы быть. В общей сложности больше 20 деревьев повалено. И у некоторых, собственно, срезало верхушки. Деревья могли не упасть, но все равно находиться в критическом состоянии. Наша первая забота – это безопасность наших посетителей», - рассказала Светлана Мельникова.

Ранее сообщалось, что экскурсионная работа в музее приостановлена в связи с отсутствием на территории электроснабжения.

«Мы прекратили обслуживание, потому что на данный момент нет электроснабжения. У нас работает наш собственный дизельный генератор, который обеспечивает охрану. Но экскурсионное обслуживание сейчас невозможно осуществлять до того момента, пока наши специалисты не приедут и не обследуют всю территорию Полибино», — уточнила Светлана Мельникова.

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Она подчеркнула, что безопасность посетителей является приоритетом, и специалисты должны обследовать территорию, чтобы убедиться, что деревья не находятся в критическом состоянии.

Кассы музея также временно закрыты, и информация о приостановке обслуживания размещена на всех официальных каналах музея, включая Telegram и «ВКонтакте».

«Как только все эти проблемы будут решены, я надеюсь, что это произойдет достаточно быстро, мы сразу оповестим наших потенциальных посетителей», - подчеркнула директор.

Что касается расчистки территории, Светлана Мельникова добавила, что работы проводятся собственными силами музея с привлечением профессиональных организаций.

«Мы это делаем собственными силами. Более того, мы задействуем профессиональные организации для этого цели. У нас есть договоры с организациями. Сначала все, что в силах, будут делать сотрудники. Но на территорию срочным порядком выехал начальник службы по административно-хозяйственной работе музея-заповедника с сотрудниками. Я в ближайшие два часа жду оперативной информации, какие приняты меры, что уже удалось сделать, что надо сделать. Службы выехали», — заключила она.

Напомним, в связи с неблагоприятными погодными условиями филиалы «Россети Северо-Запад» работают в режиме повышенной готовности в Псковской области.

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