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Путин и Медведев опубликовали декларации о доходах

Президент России Владимир Путин заработал 8,65 млн руб. в 2018 году, следует из его декларации о доходах, опубликованной на сайте Кремля.

Путин заработал в прошлом году на 1,3 млн руб. меньше, чем премьер. Согласно опубликованной на сайте правительства декларации Дмитрия Медведева, в 2018 г. он заработал 9,9 млн руб. В предыдущие два года его доход составлял около 8,6 млн руб. Его супруга Светлана Медведева, как и в 2017 г., никаких доходов не имеет, пишут «Ведомости».

По сравнению с позапрошлым годом доходы Путина сократились на 10 млн руб. Тогда он заработал 18,73 млн руб. Пресс-секретарь президента пояснял, что Путин продал земельный участок площадью 1500 кв. м, однако не уточнил кому и где эта земля расположена. В 2016 г. Путин заработал 8,86 млн руб., а в 2015 г. – 8,9 млн руб. Таким образом, его доходы в 2018 г. вернулись к стандартному уровню.

В собственности президента по-прежнему квартира площадью 77 кв. м и гараж площадью 18 кв. м. В пользовании главы государства также находится квартира площадью 153,7 кв. м и гаражное место площадью 18 кв. м. Путину принадлежат два раритетных автомобиля «ГАЗ М21», внедорожник «Нива» и прицеп «Скиф».

Имущество премьера тоже не изменилось: он владеет квартирой площадью 367,8 кв. м, автомобилями «ГАЗ-20» и «ГАЗ-21», а также арендует участок площадью 4700 кв. м на 49 лет. Его жена задекларировала два машино-места (16,2 и 16,3 кв. м), квартиру в безвозмездном пользовании (367,8 кв. м) и автомобиль Volkswagen Golf.