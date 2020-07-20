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В России и мире

Кремль ожидает, что задержанные в Белоруссии россияне будут отпущены

31.07.2020 15:44|ПсковКомментариев: 0

Кремль ожидает, что задержанные в Белоруссии в ночь на 29 июля россияне будут в ближайшее время отпущены на свободу. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, до сих пор не была представлена информация, обосновывающая задержание российских граждан. «Но мы надеемся, и даже убеждены, что в самое ближайшее время наши белорусские коллеги разберутся с этим инцидентом и отпустят российских граждан», - цитирует Пескова ТАСС. Он назвал однозначным, что «безосновательное задержание российских граждан, причем 33 граждан, не совсем укладывается в параметры союзнических отношений».

«Именно поэтому мы надеемся, что в самое ближайшее время этот инцидент будет прояснен нашими белорусскими союзниками и граждане будут отпущены», - еще раз отметил пресс-секретарь президента РФ.

Он при этом не стал отвечать на вопрос, считают ли в Москве это дело политически мотивированным.

Как подчеркнул Песков, в Кремле также «весьма обеспокоены тем, что до сих пор не был предоставлен консульский доступ к задержанным россиянам». «Надеемся, что это произойдет в самое ближайшее время», - отметил пресс-секретарь президента РФ.

«Сейчас мы уже с высокой долей уверенности можем сказать, что эти российские граждане приехали проездом в Белоруссию, они должны были улетать транзитом в другую страну, их пребывание никак не связано с самой Белоруссией или с белорусскими делами», - сказал представитель Кремля, добавив, что эти россияне - сотрудники частного охранного предприятия, они опоздали на самолет и ждали вылета, «у них были билеты в Стамбул».

«Они не имели при себе ничего противозаконного и не совершали никаких противозаконных действий», - подчеркнул Песков.

Пресс-секретарь российского лидера отрицательно ответил на вопрос, были ли уже контакты президентов двух стран - Владимира Путина и Александра Лукашенко - после задержания россиян в Белоруссии: «Контактов двух президентов не было, они пока не созванивались», - сказал представитель Кремля, отметив, что сейчас необходимые контакты осуществляются по линии МИД и посольства РФ в Минске.

Россия надеется, что президентские выборы в Белоруссии 9 августа пройдут максимально успешно, и не намерена в них вмешиваться, подчеркнул Песков.

«Белоруссия - это наш союзник, мы, конечно, хотим, чтобы (избирательная) кампания прошла максимально успешно. Вмешиваться не планируем», - сказал представитель Кремля. Он также выразил надежду, что президентская кампания в Белоруссии будет «соответствовать всем принципам и нормам свободного волеизъявления».

Теги: #Белоруссия #Россия #задержание
Источник: Псковская Лента Новостей
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