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Чак Норрис обратился к Лукашенко и пообещал заставить его плакать

Американский актер Чак Норрис обратился к действующему президенту Белоруссии Александру Лукашенко и пообещал заставить его плакать. Ролик опубликован на YouTube.

Норрис назвал Лукашенко «Сашей ноль процентов» и «Мистером тараканом». «Ты знаешь, когда я режу лук, он плачет. Так что если ты не перестанешь делать то, что делаешь сейчас, я приеду в одну из твоих резиденций и заставлю тебя плакать», - заявил актер.

СМИ сообщают, что обращение было записано через сервис Cameo. При помощи этой платформы у знаменитостей можно заказать различные ролики за определенную плату. Таким же образом появилось видео, на котором актер Элайджа Вуд высказывает слова поддержки Виктору Бабарико, бывшему кандидату в президенты Белоруссии, которого арестовали в июне, сообщает портал Лента.ру.

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Напомним, вечером 9 августа по всей Белоруссии вспыхнули акции протеста из-за недовольства жителей итогами выборов президента. В центре Минска начались столкновения с ОМОНом. Митинги подавляли с использованием слезоточивого газа, светошумовых гранат, дымовых шашек.

По данным ЦИК, за действующего президента Александра Лукашенко проголосовали 80,1 процента избирателей, за оппозиционного кандидата Светлану Тихановскую - 10,1 процента.