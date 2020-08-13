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Диктатор сорвался с цепи

Псковская Лента Новостей представляет вашему вниманию текстовую версию очередного выпуска передачи «Резонер». Еженедельная программа, посвященная резонансным событиям общественно-политической жизни, выходит по четвергам в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM). Автор и ведущий - Константин Калиниченко

«Когда Чаушеску вывели во внутренний двор казармы на расстрел, я ужаснулся, в каком он был состоянии. Белый как мел он тихо шептал: «Я не заслуживаю». Его жена, Елена, крикнула солдатам: «За что вы нас расстреливаете? Я же была вам матерью»! Солдаты что-то крикнули в ответ. Через минуту все было кончено. В один момент не стало человека, который четверть века безраздельно правил Румынией…».

Ласло Тёкеш, пастор реформатской церкви в г. Темишоара (Румыния) в 1989 году

Любое затишье, как правило, перед бурей и не к добру. Так и в этот раз. Вот, казалось бы, жила себе спокойно эта Белоруссия. Такой немного странный осколок совдепии на постсоветском пространстве, где базовые элементы «совка» тщательно сохранялись и культивировались. Подобное удивляло, но в общем не вызывало какого-то отторжения. В конечном счете, я всегда воспринимал Белоруссию как независимое суверенное государство, имеющее право выбирать собственный путь развития. И было бы странным это критиковать, когда в собственном доме многое, мягко говоря, не идеально.

Думаю, что у большинства Белоруссия ассоциировалась с колхозом. Согласитесь, сомнительное сравнение, когда речь идет о целом государстве. Однако же многим именно этот колхозный уклад нашего южного соседа импонировал. Сотни, наверно, раз я слышал, что вот, мол, у нас все развалили и разворовали «демократы» в 90-е, а «батька» все сохранил. Промышленность у него там есть, сельское хозяйство. Изначально белорусский лидер воспринимался как председатель большого колхоза - этакий Гордей Ворон из «Кубанских казаков» - не без закидонов, но имеющий собственное видение пути развития и уверенно ведущий по нему государство в собственную параллельную реальность.



Источник: fishki.net

Но эта лирика и пастораль теперь, конечно же, в безвозвратном прошлом. 9 августа в Белоруссии состоялись президентские выборы. Ситуация была крайне тревожной задолго до дня голосования. Неожиданно выяснилось, что этот белорусский «отец нации», бессменно правящий уже четверть века, порядком задолбал, прежде всего, собственное население. По всем раскладам выходило, что Лукашенко не только не побеждает с явным преимуществом, но, пожалуй, не побеждает и вовсе.

Тут надо понимать, что «батька» сам загнал себя в угол. Диктатор в авторитарном государстве не может на выборах просто побеждать - он обязательно должен побеждать с подавляющим перевесом, набирать процентов восемьдесят голосов, а лучше все 100. Но увы, даже соцопросы, проводимые администрацией президента Белоруссии, на максимуме давали Лукашенко только 32% голосов. Такое, конечно, в планы белорусского хозяина не входило. Лукашенко упрятал за решетку двух наиболее опасных кандидатов - банкира Бабарико и блогера Тихановского, но стало только хуже. В итоге, основным противником действующего президента стала супруга арестованного Тихановского - обычная женщина, еще три месяца назад не то что не планировавшая баллотироваться в президенты, но вообще не участвовавшая в активной политической деятельности. Это, в общем, наглядный пример того, что белорусам Лукашенко так насточертел, что они, похоже, готовы были голосовать за кого угодно, лишь бы против престарелого вождя.



Светлана Тихановская (источник: newsbel.by)

И когда председатель центризбиркома Белоруссии объявила, что Лукашенко победил, набрав 80% голосов, народ незамедлительно вышел на улицу. Любому сегодня понятно, что такого итога не может быть в принципе, и результаты полностью сфальсифицированы. Просто вождь решил править пожизненно и даже не рассматривал иных для себя вариантов.

А в понедельник сказка про Лукашенко, как сурового, но справедливого «батьку» закончилась. И началась новая глава - про Лукашенко - кровавого диктатора, который ради сохранения своей власти готов на любые жертвы и спокойно и методично перешел к насилию над собственным народом.

То, что происходит сейчас в Минске и других городах, сильно напоминает Германию середины 1930-х годов, когда проводились публичные акции расправы против неугодных политике Адольфа Гитлера. Казалось бы, в 21 веке подобное насилие над мирным населением возможно где-нибудь в Конго или Сомали, но не в цивилизованной и почти европейской стране. Трагедия еще и в том, что люди ведь продолжат выходить на улицы, пытаясь добиться справедливого результата президентских выборов. Но нет никаких оснований надеяться, что Лукашенко отступит и вернет своих карманных карателей в стойло. Значит, еще немало крови прольется, а Белоруссия окончательно превратится в ГУЛАГ 21 века, переполненный политическими заключенными.

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Тому, что случилось уже и произойдет в ближайшее время, еще предстоит дать оценку. Впрочем, многое и так понятно, ибо лежит на поверхности. Многие отмечают, что Лукашенко сделал из Белоруссии элитный колхоз. Очень точное сравнение. Очевидно, он полагал, что творит тем самым благо для своего народа - в этом не может быть сомнений. Корень всех сегодняшних бед кроется именно в том, что идеальное государство белорусский лидер представляет в виде коровника с тротуарной плиткой. Бедненько, чистенько, немножко пахнет. Но проблема отнюдь не в коровнике. А в том, что Лукашенко начал дубасить палкой и загонять обратно всех, кто от этого устал и больше не хочет жить в коровнике. В таких условиях конфликт старого и нового был неизбежен, но его вполне можно было разрешить мирным путем. Увы, благодаря престарелому диктатору, зубами вцепившемуся во власть, мирные варианты, похоже, исчерпаны.



Источник: pikabu.ru

Ну а что нам-то до этого? Вопрос не праздный. Меня удивила и крайне огорчила скорость, с которой Россия признала эту совершенно фальшивую победу насквозь токсичного Лукашенко. Мало того, что лукавый белорусский диктатор и прежде демонстрировавший потрясающие навыки политической проституции, в последние недели превратился в законченного русофоба. Сначала, как обычно, занялся нефтегазовым шантажом, а под конец цинично поиздевался, без внятных объяснений задержав 33 гражданина России в Минске. И вместо того, чтобы прилюдно выпороть этого князька, утратившего связь с реальностью, Россия протягивает ему руку помощи? Что это вообще было? Теперь каждый политический преступник может безнаказанно использовать Россию, так выходит?

Вся эта логика, что «Лукашенко - подонок, но это наш подонок», просто не выдерживает критики и превратилась в реальную проблему. С этой логикой Россия уже просто без нормальных союзников осталась - мы теперь дружим с разными подонками по всему миру, всякими Асадами, Каддафи, Мадуро и прочими.

Ничто ведь не мешало поступить так, как это сегодня делают страны цивилизованного мира, а именно - взять паузу и посмотреть, как будут развиваться события. Напомню, что однажды наша страна уже попала в глупую ситуацию, когда в 2004 году поспешила признать победу Виктора Януковича на президентских выборах на Украине. А потом была «Оранжевая революция», и российские дипломаты имели довольно бледный вид. Как бы нам в этой ситуации снова не выглядеть идиотами, наступая на одни и те же грабли.

Думаю, что, как обычно, решение принималось в угоду какой-то сиюминутной конъюнктуре. Что обычно ни к чему хорошему не ведет. И в целом для России эта ситуация плоха, с какой стороны ни посмотри.

Во-первых, мы и прежде не сомневались, а теперь воочию убедились, к чему приводит отсутствие смены власти в разумные сроки посредством выборов. Да, были в истории примеры, когда власть длительное время была в одних руках - Де Голль во Франции, Гельмут Коль в Германии. Но в нужный момент они смогли уйти демократическим путем. Лукашенко нормально уйти не смог, и это привело к закономерному итогу. Причем масштаб политических и социально-экономических последствий сегодня даже представить невозможно.

Во-вторых, наглядно и в деталях продемонстрировано, как быстро тихий авторитарный режим в одночасье может превратиться в жестокий тоталитарный, в котором базовые институты гражданского общества перестают работать, а власть элементарно игнорирует волю народа. Рано или поздно, как не раз уже показывала история, это может привести к народному бунту, бессмысленному и беспощадному. Впрочем, не дай бог. Это страшная мысль, которой в теории вообще не должно возникать. Невозможно не возмущаться методами и неоправданной жестокостью белорусских силовиков. Но не оправдываю и тех, кто убежден, что только революция и сила могут сменить власть, и на этом основании провоцируют народ на насилие.

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И вот на этом фоне Россия ринулась в первых рядах, толкаясь с Китаем, Турцией и Казахстаном, наперегонки поздравлять Лукашенко. Хотелось бы понять, зачем? Что такого приобрела Россия, впопыхах признав итоги выборов? Просто чтобы в очередной раз показать типа фигу в кармане Западу? Но когда Лукашенко выпилят из Белоруссии как инородное тело, в очередной раз придется подсчитывать политические убытки, которые будут огромными. И вообще логика «назло бабушке отморожу уши» - не от большого ума.

И ведь снова наступаем на старые проверенные годами грабли. Мы уже потеряли так одно дружественное государство - Украину, когда поставили не того лидера. Украина для России - сегодня это совершенно очевидно - потеряна на десятилетия вперед. Так теперь мы решили провернуть тот же трюк с еще более близкой Белоруссией?

Совершенно очевидно, как бы ни закончилась вся эта история, этот человек уже никогда не будет президентом своего народа и своей страны. Возможно, рано или поздно, Лукашенко ждет судьба ему подобных персонажей - румынского диктатора Чаушеску, ливийского лидера Каддафи и прочих «отцов своих народов».

Впрочем, это внутреннее дело Белоруссии. Нас должно интересовать, как это отразится на нашей реальности. Сегодня ситуация в России отражается в белорусской, как в капле воды отражается море. И если в украинском кейсе симпатии наших граждан, благодаря серьезной промывке мозгов федеральными телеканалами, были на стороне противников евромайдана, то в ситуации с Белоруссией - совершенно обратная картина. Здесь ведь не разыгрывается антироссийская карта. Во-вторых, благодаря социальным сетям, все увидели истинное лицо белорусского режима.

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Несомненно, это будет иметь последствия и для российской внутренней политики. Оппозиция неизбежно возьмет на вооружение слоган «Сделаем как в Белоруссии» в борьбе с действующей властью. А у нас впереди большой электоральный цикл - парламентские, затем и президентские выборы. Никак пока не прояснен вопрос транзита или сохранения транзита власти. В этих условиях белорусский пример - очень опасный индикатор. И нужно очень хорошо подумать и сделать выводы, как не встрять в аналогичную историю…

Константин Калиниченко