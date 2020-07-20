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Глава Евросовета обсудил с Путиным ситуацию в Белоруссии

Глава Европейского совета Шарль Мишель обсудил с президентом России Владимиром Путиным ситуацию в Белоруссии. Об этом он написал в Twitter.

«Я только что обсудил ситуацию в Белоруссии с президентом России Владимиром Путиным. Только мирный и действительно инклюзивный диалог может разрешить кризис в Белоруссии», - указано в сообщении, пишет ТАСС.

В понедельник, 17 августа, глава Европейского совета Шарль Мишель объявил о проведении экстренного саммита глав государств и правительств ЕС в формате видеоконференции для разработки общего ответа Евросоюза на ситуацию в Белоруссии. В опубликованном письме к лидерам ЕС Мишель подчеркнул, что происходящее в Белоруссии неприемлемо, «насилие должно прекратиться», виновные должны быть наказаны, для чего ЕС начал работу над санкциями. По его словам, «выборы 9 августа не были ни свободными, ни справедливыми».

14 августа ЕС провел заседание по Белоруссии на уровне глав МИД стран сообщества. По его итогам Евросоюз заявил, что не принимает результаты выборов в Белоруссии и начинает работу над введением новых санкций в отношении Минска.