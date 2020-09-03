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В Белоруссии собирают предложения граждан по изменению конституции страны

03.10.2020 12:49|ПсковКомментариев: 0

Палата представителей Национального собрания Белоруссии объявила о начале сбора предложений граждан по внесению изменений в конституцию республики, который продлится до 25 октября.

«В Палате представителей осуществляется сбор предложений по внесению изменений в Конституцию Республики Беларусь. В этой связи ждем от вас до 25 октября 2020 года предложения по корректировке Конституции Республики Беларусь. Собранные материалы будут обобщены и проанализированы депутатами Палаты представителей», - говорится в сообщении.

На сайте палаты представителей Национального собрания Белоруссии отмечается, что граждане смогут направить свои предложения по электронной почте, пишет ТАСС.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко предлагал внести изменения в конституцию, чтобы перераспределить полномочия властей разных уровней. Он также предлагал прописать в основном документе обязательное для претендента на пост президента требование прохождения службы в армии. По его словам, новая конституция должна быть принята на референдуме.

Теги: #Белоруссия
Источник: Псковская Лента Новостей
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