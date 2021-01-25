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В Эстонии ищут специалиста по разведывательным операциям через объявление в газете

В Эстонии ищут специалиста по разведывательным операциям. Соответствующее объявление опубликовано в газете EestiEkspress.

«Департамент внешней разведки Эстонии примет на должность специалиста по разведывательным операциям хорошо образованного, умеющего общаться человека, который понимает, что жизнь также выходит за рамки офиса и обычного рабочего времени. Ожидается, что он будет получать удовольствие от путешествий и быстро адаптироваться к новым культурным пространствам и ситуациям», - говорится в объявлении.

Для соискателя предусматриваются «командировки». Одним из обязательных условий является хорошее знание английского и русского языка.

Напомним, 29 января Псковский областной суд вынес приговор жителю города Печоры за государственную измену. Отмечается, что преступление выразилось «в собирании и передаче представителям иностранных спецслужб сведений, составляющих государственную тайну» (статья 275 УК РФ). Противоправную деятельность осужденного пресекли сотрудники УФСБ России по Псковской области.

Суд назначил ему наказание в виде лишения свободы на срок 7 лет. Отбывать наказание мужчине предстоит в колонии строгого режима с ограничением свободы на один год. Приговор не был обжалован и 16 февраля вступил в законную силу.

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В правоохранительных органах РФ отмечают, что в последнее время участились попытки вербовки жителей приграничных с Эстонией территорий.