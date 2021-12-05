«Ядерная триада» России начала боевое дежурство усиленным составом

РВСН, Северный и Тихоокеанский флоты, а также Дальняя авиация начали нести боевое дежурство усиленным составом. Об этом сообщил министр обороны Сергей Шойгу.
«Министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу доложил верховному главнокомандующему Вооруженными силами Российской Федерации Владимиру Путину, что в соответствии с его приказом дежурные смены пунктов управления Ракетных войск стратегического назначения, Северного и Тихоокеанского флотов, командования дальней авиации приступили к несению боевого дежурства усиленным составом», — цитирует РИА Новости сообщение военного ведомства.
Накануне глава государства на встрече с Сергеем Шойгу и начальником Генштаба Валерием Герасимовым распорядился привести силы сдерживания российской армии в особой режим несения боевого дежурства. Он мотивировал это агрессивными заявления стран Запада.