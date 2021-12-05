Второй раунд переговоров России и Украины состоится 2 марта

Второй раунд переговоров делегаций России и Украины состоится 2 марта в районе Беловежской пущи, пишет RT.
Первый раунд переговоров России и Украины в Белоруссии прошел 28 февраля и длился около пяти часов.
По словам главы российской делегации Владимира Мединского, участникам диалога удалось найти некоторые точки, по которым можно прогнозировать общие позиции.
Напомним, 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции в Донбассе. Он заверил, что в планы Москвы не входит оккупация Украины, только ее демилитаризация и денацификация.