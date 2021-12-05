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Путин проведет оперативное совещание с членами Совета безопасности

Президент РФ Владимир Путин в четверг проведет оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности (СБ) России, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Запланировано совещание с постоянными членами Совбеза. Мы не исключаем вступительных слов президента в начале этого мероприятия. Будем это показывать по телевизору», - цитирует Пескова ТАСС.

По его словам, глава государства может прокомментировать потери войск РФ на Украине, о которых накануне сообщили в Минобороны. По данным ведомства, 498 российских военнослужащих погибли при исполнении воинского долга, 1 597 получили ранения. «Честно говоря, мы рассчитываем, что в начале совещания с постоянными членами Совбеза президент выскажется на эту тему», - отметил Песков.

Кроме того, у Путина на четверг запланировано несколько международных телефонных разговоров, один из них идет сейчас. Глава государства работает в Ново-Огареве.

Напомним, 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции в Донбассе. Он заверил, что в планы Москвы не входит оккупация Украины, только ее демилитаризация и денацификация.