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В России и мире

Конституционный суд одобрил документы о принятии в состав России новых субъектов

02.10.2022 13:09|Псков

Конституционный суд признал соответствующими Конституции РФ международные договора о принятии в состав Российской Федерации Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей. Об этом сообщается на сайте суда.

В связи с запросами президента РФ Конституционный суд 2 октября принял:

  • постановление № 36-П​ о проверке конституционности не вступившего в силу международного договора между Российской Федерацией и Донецкой Народной Республикой о принятии в Российскую Федерацию Донецкой Народной Республики и образовании в составе Российской Федерации нового субъекта,
  • постановление № 37-П о проверке конституционности не вступившего в силу международного договора между Российской Федерацией и Луганской Народной Республикой о принятии в Российскую Федерацию Луганской Народной Республики и образовании в составе Российской Федерации нового субъекта,
  • постановление № 38-П о проверке конституционности не вступившего в силу международного договора между Российской Федерацией и Запорожской областью о принятии в Российскую Федерацию Запорожской области и образовании в составе Российской Федерации нового субъекта,
  • постановление № 39-П о проверке конституционности не вступившего в силу международного договора между Российской Федерацией и Херсонской областью о принятии в Российскую Федерацию Херсонской области и образовании в составе Российской Федерации нового субъекта.
Теги: #референдум #Россия
Источник: Псковская Лента Новостей
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