В России и мире

Конституционный суд одобрил документы о принятии в состав России новых субъектов

В связи с запросами президента РФ Конституционный суд 2 октября принял:

Конституционный суд признал соответствующими Конституции РФ международные договора о принятии в состав Российской Федерации Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей. Об этом сообщается на сайте суда.

Мне все равно, я невоеннообязанный.

Пока не сталкивался, но буду готов реагировать на возможные нарушения.

Нет, никогда. Военкоматы соблюдают закон.

Не знаю, вроде бы нет.

Да, но это были какие-то совсем незначительные нарушения.

Да, лично сталкивался с грубыми нарушениями озвученных рекомендаций по мобилизации.

Сталкивались ли вы с нарушениями со стороны военкоматов при частичной мобилизации?

Конституционный суд одобрил документы о принятии в состав России новых субъектов

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