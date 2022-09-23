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Отстраненного от должности хабаровского военкома перевели в Магадан

Военком Хабаровского края Юрий Лайко, об отстранении которого сообщал губернатор Михаил Дегтярев, получил назначение в Магаданской области, рассказали в пресс-службе Восточного военного округа.

«Военный комиссар Хабаровского края полковник Лайко Юрий Сергеевич в связи со служебной необходимостью назначен на должность военного комиссара Магаданской области. Данная должность была вакантной с августа 2022 года», - приводит сообщение РИА Новости.

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Об отстранении от должности Лайко губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев сообщил 3 октября. Он отмечал, что за 10 дней частичной мобилизации повестки получили несколько тысяч жителей Хабаровского края, однако каждого второго из них отправили домой как не соответствующего критериям отбора.

По его словам, исполнять обязанности военного комиссара Хабаровского края назначен полковник Вячеслав Макаров, до этого возглавлявший штаб мотострелкового соединения, дислоцированного в Хабаровском крае.

Ранее губернатор Колымы Сергей Носов сообщил, что военный комиссар Магаданской области отправлен в отставку опять же из-за ошибок во время частичной мобилизации.