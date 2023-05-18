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Каршеринговый автомобиль сбил лося в Петербурге

Автомобиль сбил лося на улице Ушинского в Калининском районе Санкт-Петербурга утром 30 мая. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации 30 мая.

Фото: комитет по природопользованию Санкт-Петербурга

Животное сбила каршеринговая машина. На место прибыли специалисты комитета по природопользованию. Ветеринар уже осмотрел пострадавшего лося. У него вывили повреждение ноги. Лося собираются отправить в центр диких животных «Велес».

Жителей Петербурга предупреждают о весеннем гоне у лосей. Животные ведут себя очень активно, поэтому выходят на территорию городской застройки. Приближаться к ним нельзя, пишет FlashNord.

Напомним, ночью 22 мая двух лосят заметили на улице Леона Поземского в Пскове.

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После причину блуждания годовалых лосят по Пскову назвал заместитель председателя регионального комитета по природным ресурсам и экологии Андрей Горкунов.

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Помимо этого, двух лосей заметили на горе Соколихе у монумента в память о Ледовом побоище под Псковом.

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Утром 30 мая троих лосей заметили в деревне Родине Псковского района.