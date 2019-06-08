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Гости со всей России и из других стран мира побывали вчера на празднике в Михайловском

09.06.2019 12:18|ПсковКомментариев: 0

Первые статистические данные о гостях и участниках вчерашнего, центрального из Дней Пушкинской поэзии и русской культуры в Государственном музее-заповеднике «Михайловское» сообщили корреспонденту Псковской Ленты Новостей в службе музейной, экскурсионной и методической работы Государственного Пушкинского Заповедника. Так, на общую молитву, на литию у некрополя Ганнибалов и Пушкиных в Святогорском монастыре, собралось почти 600 человек. На гуляниях на Поэтической поляне побывало более 26.800 детей и взрослых. Вечерний концерт в Бугрово, на реке Луговке, посетило 5.170 жителей и гостей псковских пушкинских мест.

В домах-музеях и в парках мемориальных усадеб Пушкинского Заповедника 8 июня побывало более восьми тысяч человек. Только в усадьбе «Михайловское», которая по традиции принимает на себя основной поток посетителей в дни Пушкинских праздников поэзии, было отмечено 6.256 туристов из всех районов Псковской области, разных уголков России и мира.

Напомним, что по данным экскурсионной службы музея-заповедника в центральный день прошлогоднего, LII Пушкинского праздника поэзии, на Поэтической поляне побывало более 23 тысяч человек.

Теги: #Пушкинский фестиваль #Пушкинские Горы #пушкинский заповедник #Пушкинский праздник поэзии #пушкинский день #михайловское
Источник: Псковская Лента Новостей
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