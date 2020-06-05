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Сцена / Фестивали

Псковская филармония просит расчистить обмелевший пруд в дендропарке

30.07.2020 13:53|ПсковКомментариев: 0

Директор Псковской областной филармонии Елизавета Барышникова в ходе пресс-конференции 30 июля озвучила просьбу расчистить пруд в Мирожском дендропарке, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей. 

По ее словам, в ходе подготовки к фестивалю «Музыка на воде», который пройдет с 21 августа по 12 сентября в этой локации, организаторы столкнулись с проблемой обмеления пруда.

«Очень хотим почистить пруд, он обмелел и забился на соединении с Мирожкой», - сказала Елизавета Барышникова. Она сообщила, что изначально планировалось поставить плавучую понтонную сцену ближе к берегу, но из-за того, что глубина там достигает всего 40 см, музыкантов придется разместить дальше.

Как отметила директор филармонии, организаторы обращались к чиновникам с просьбой разрешить данную проблему, но не лишне будет привлечь внимание общественности к проблемам Мирожского пруда и через псковские СМИ.

Добавим, что понтонная сцена будет привезена из Бугрово, где она использовалась во время Пушкинских поэтических фестивалей.
Зрители разместятся на поляне дендропарка, частично на пуфах, частично на пледах, с соблюдением социальной дистанции и мер безопасности, рекомендованных Роспотребнадзором.

Теги: #фестиваль #филармония
Источник: Псковская Лента Новостей
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