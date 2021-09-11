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Увидеть ритуальные якутские танцы смогут псковичи на сцене театра

Увидеть ритуальные якутские танцы смогут псковичи на сцене драмтеатра. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе псковского театра.

Ансамбль танца народов Севера «Гулун» познакомит псковскую публику с самобытной культурой северных народов – ритуальными танцами, звуками древних музыкальных инструментов, горловым пением якутов. Ансамбль танца народов Севера «Гулун» выступит на «Потапов-фесте» с концертом «Моя любимая Родина. Пробуждение».

«Каждый танец ансамбля "Гулун" – это настоящий шедевр фольклорного творчества северных народов, олицетворяющий историю, быт, характер каждого народа в отдельности. В самобытных хореографических композициях оживают образы шаманов с бубнами, охотников и оленей, северная природа, кажущиеся нам, жителям Северо-Запада, диковинными и экзотическими. "Гулун" в переводе с эвенского означает костер. Огонь этого костра олицетворяет живительную силу и энергию, которую артисты передают посредством танца. Якутские артисты, обладая тонким восприятием прекрасного мира природы, лирики души, передают это состояние посредством языка танца. В этом отражается стремление к совершенству, красоте, новым взлетам», - рассказали в пресс-службе театра.

Ансамбль танца народов Севера «Гулун» существует уже три десятка лет. Коллектив возрождает обрядовые и декоративно-танцевальные традиции народов Севера, Сибири и Дальнего Востока. В репертуаре ансамбля – танцы практически всех северных народов: якутские, ительменские, юкагирские, чукотские и многие другие. «Гулун» известен не только в Республике Саха (Якутия), но и далеко за ее пределами, имеет свой яркий, неповторимый стиль.

На псковской сцене вместе с ансамблем выступят народные артисты Республики Саха (Якутия) Клавдия и Герман Хатылаевы – мастера-виртуозы игры на национальных инструментах (хомус, кырыымпа, тансыр) и исполнители авторских песен.

Концерт якутской песни и танца пройдет на большой сцене Псковского театра драмы 28 ноября в 20:00. Купить билеты можно на официальном сайте театра.

Напомним, с 26 ноября по 1 декабря в Псковском театре драмы пройдет «Потапов-фест» – фестиваль, посвященный творчеству известного якутского режиссера театра и кино Сергея Потапова. В попытке приблизиться к пониманию необыкновенной, диковинной культуры северных народов и современных тенденций развития якутского искусства «Потапов-фест» затронет кинематограф, театр, музыку и хореографию. С афишей фестиваля можно ознакомиться по ссылке.

Организаторами мероприятия выступают региональное отделение ООГО «Российский фонд культуры» в Псковской области, Псковский академический театр драмы им. А. С. Пушкина (филиал Национального драматического театра России), Министерство культуры и духовного развития Республики Саха (Якутия).