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Оперу «Алеко» репетируют артисты перед выступлением в Пскове. ВИДЕО

Репетиция оперы «Алеко» под фортепиано проходит в киностудии Лендок в Санкт-Петербурге. В Пскове оперу можно будет услышать 1 апреля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковской областной филармонии.

Видео здесь и далее: пресс-служба Псковской областной филармонии

«Происходит спевка хора и солистов по опере "Алеко" под фортепиано. Концерт у нас будет оркестровый, а репетиция проходит под фортепиано», - пояснили в пресс-службе Псковской областной филармонии.

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Напомним, опера «Алеко» откроет 49-й Фестиваль русской музыки имени М. П. Мусоргского и Н. А. Римского-Корсакова 1 апреля.