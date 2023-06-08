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Режиссер Иван Болотников войдет в состав жюри фестиваля «Западные ворота» в Пскове

Режиссер, сценарист, продюсер Иван Болотников войдет в состав жюри кинофестиваля «Западные ворота» в Пскове. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Театрально-концертной дирекции Псковской области.

Фото: пресс-служба Театрально-концертной дирекции Псковской области

Иван Болотников окончил исторический факультет МГУ по специальности «Искуcствоведение» и высшие курсы режиссеров и сценаристов. С 2000 по 2004 годы работал режиссером-стажером на фильме А. Германа «Трудно быть богом» в России и Чехии.

Иван Болотников считается талантливым режиссером и сценаристом. Его работы неоднократно получали высокие оценки и награды на кинофестивалях и конкурсах, отметили в ТКД.

Один из проектов Ивана Болотникова – «Хармс» – получил грант от Hubert Bals Fund, а также поддержку министерства культуры РФ и европейского фонда EURIMAGES.

Его другая картина «Иоанн Креститель» была отобрана Союзом кинематографистов России и гильдией режиссеров неигрового кино в список лучших 29 документальных фильмов за 2013 год.

Фильм режиссера «На линии игры» получил приз «За гражданскую позицию» на кинофестивале «Кино без барьеров» (Сочи) и приз на II международном фестивале спортивного кино в номинации «Преодоление».

Ранее сообщалось, что режиссер «Адмирала» и «Викинга» Андрей Кравчук возглавит жюри кинофестиваля «Западные ворота».

IV Международный кинофестиваль «Западные ворота» пройдет в Пскове с 7 по 9 июля.