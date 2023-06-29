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Пригласительные на церемонию открытия кинофестиваля «Западные ворота» в Пскове выдадут 4 июля

Пригласительные билеты на торжественную церемонию открытия IV Международного кинофестиваля «Западные ворота» в Пскове можно получить в кассе филармонии 4 июля с 11:00. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Театрально-концертной дирекции Псковской области.

«Только представьте, красная дорожка, звездные имена российского кинематографа и фильм открытия "Я делаю шаг", съемки которого проходили на Псковской земле. Все это ждет вас 7 июля в Большом концертной зале Псковской областной филармонии. Начало в 17:30», - рассказали в ТКД.

Количество билетов ограничено.