Сцена / Фестивали

Вход на все мероприятия кинофестиваля «Западные ворота» будет свободным

Вход на все* мероприятия кинофестиваля «Западные ворота» будет свободным. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Театрально-концертной дирекции Псковской области.

«На протяжении трёх дней, с 7 по 9 июля, вы сможете бесплатно и без пригласительных билетов посетить кинопоказы, которые пройдут в кинотеатрах «Смена» и Silver Cinema, а также в креативном пространстве «Лофт», - отметили в ТКД.

Творческие встречи в креативном пространстве «Лофт» можно посетить по предварительной онлайн регистрации. Другие творческие встречи могут посетить все желающие без предварительной регистрации.

* Театрально-концертная дирекция обращает внимание, что вход на церемонии открытия и закрытия кинофестиваля «Западные ворота», которые пройдут в Большом концертном зале Псковской областной филармонии, будет осуществляться по пригласительным билетам.