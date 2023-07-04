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Какие проблемы показывает снятый в Пскове фильм-открытие «Западных ворот», рассказала режиссёр

Какие проблемы показывает снятый в Пскове фильм-открытие «Я делаю шаг» IV международного кинофестиваля «Западные ворота», рассказала его режиссер Ольга Акатьева в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

Фото: Кинопоиск

По сюжету фильма Саша Макаров – выпускник педагогического института – вынужден после получения диплома вернуться в свой родной Псков и начать работать учителем литературы в школе №1. Проблема в том, что из-за дислексии главный герой с трудом может прочитать даже фамилии учеников в классном журнале.

«Когда мы начинаем любую работу, мы искренне верим, что это все важно и нужно массовому зрителю. Если наша аудитория будет выходить с сеанса с чувством обнять весь мир, сделать шаг к своей мечте, то мы выполнили задачу. Пласт проблем, на который мы бы хотели обратить, это отношения учителей и учеников, дислексия, которая, как говорит статистика, свойственна каждому десятому человеку на планете. Ценный посыл нашего фильма: очень важно, кто твой наставник по жизни», – отметила режиссёр.

Российская актриса, исполнительница одной из главных ролей в фильме Анастасия Талызина рассказала, что в её опыте в школьный период не было той эмпатии, которая демонстрируется в фильме.

Создатели добавили, что делали фильм с особой любовью. «Публичного широкого показа фильма еще не было. Сегодня очень важный день для него», – уточнила Ольга Акатьева.

Напомним, с 7 по 9 июля в Пскове проходит IV Международный кинофестиваль «Западные ворота». За три дня организаторы представят более 90 фильмов, гостями фестиваля станут пятьдесят выдающихся деятелей культуры. В основную конкурсную программу МКФ «Западные ворота» войдут 7 новых фильмов из Беларуси, Болгарии, Казахстана, Киргизии, Сербии, Таджикистана и России. На фестивале будут представлены фильмы из Индии, Ирана, Южной Кореи и Израиля, а также самые яркие российские фильмы, созданные в прошлом году.