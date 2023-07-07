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Актер Семен Стругачёв о фестивале «Западные ворота»: Это правильный формат для Пскова

Правильным форматом для города Пскова назвал международный кинофестиваль «Западные ворота» актёр театра и кино, Народный артист России Семен Стругачёв в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей.

«Я впервые в жюри кинофестиваля. Для меня это была большая неожиданность, что ценят мое мнение. Конечно, это ответственно. Хочется быть честным, без больших претензий. Взят правильный формат на пути авторского кино. Есть большие фестиваль для помпезных картин, а авторское кино, кино регионов редко сейчас, где идет и редко кому нужно. Этот формат правильный для Пскова. Некоторые картины хорошие, некоторые – наивные. Это мое мнение, я не скажу, какие, оно может и расходится. Вчера разговаривал со своими коллегами, членами жюри. У каждого свое мнение, но всё имеет право быть», – сказал актер.

По мнению Семена Стругачёва, у этого фестиваля есть будущее. Кроме того, актер считает, что в каждом регионе страны должны развиваться свои киностудии.

«Такие фестивали нужны. Благо, что уже 4 год он проходит в Пскове. Не ожидал, что к этому такое серьезное отношение руководства, коллег-профессионалов, жюри и критиков. Это приятно. Думаю, что у него есть будущее, он будет жить. Пройдет время и будет больше хорошего, «местечкового» кино. Мне нравится, что в городах нашей страны снимаются серьезные работы. Считаю, что в России в каждом регионе должна быть своя студия. И он имеет право снимать свое кино. Везде есть талантливые ребята, им надо давать дорогу», – добавил он.