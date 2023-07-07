Актер Семен Стругачёв о фестивале «Западные ворота»: Это правильный формат для Пскова

Правильным форматом для города Пскова назвал международный кинофестиваль «Западные ворота» актёр театра и кино, Народный артист России Семен Стругачёв в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей.
По мнению Семена Стругачёва, у этого фестиваля есть будущее. Кроме того, актер считает, что в каждом регионе страны должны развиваться свои киностудии.
«Такие фестивали нужны. Благо, что уже 4 год он проходит в Пскове. Не ожидал, что к этому такое серьезное отношение руководства, коллег-профессионалов, жюри и критиков. Это приятно. Думаю, что у него есть будущее, он будет жить. Пройдет время и будет больше хорошего, «местечкового» кино. Мне нравится, что в городах нашей страны снимаются серьезные работы. Считаю, что в России в каждом регионе должна быть своя студия. И он имеет право снимать свое кино. Везде есть талантливые ребята, им надо давать дорогу», – добавил он.