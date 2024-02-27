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Фестиваль русской музыки в Пскове не мог обойти три грандиозных юбилея – Марина Николаева

Программа Фестиваля русской музыки не могла обойти стороной три значимые даты этого года – 180-летие со дня рождения композитора Николая Римского-Корсакова, 185-летие со дня рождения композитора Модеста Мусоргского и 225-летие со дня рождения поэта Александра Пушкина. Об этом сообщила директор Псковской областной филармонии Марина Николаева в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«Фестиваль для нас юбилейный – 50-й. Кроме того, в этом году мы празднуем еще три грандиозных юбилея: юбилей Николая Андреевича Римского-Корсакова, Модеста Петровича Мусоргского и Александра Сергеевича Пушкина. Наши программы не могут обойти вниманием эти даты. В программе Фестиваля русской музыки мы постарались представить то, что будет интересно слушателям разного возраста и музыкального вкуса, а также постарались сохранить традицию и преемственность», - сказала она.

Большее внимание в программе уделили Золотому веку русской музыкальной культуры, отметила Марина Николаева.

«Фестиваль проходит в рамках национального проекта "Культура", инициированного президентом Российской Федерации. Мы сотрудничаем и с другими федеральными программами, которые позволяют привозить коллективы высочайшего уровня в Псков», - подчеркнула гостья студии.

Например, в этом году в рамках программы «Всероссийские филармонические сезоны», поддержанной Министерством культуры, в Псков приедет выдающийся коллектив Государственной академической капеллы Полянского – симфонический оркестр и хор.