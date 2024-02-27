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Открытки с афишами Фестиваля русской музыки хотят создать организаторы

Открытки с афишами Фестиваля русской музыки хотят создать организаторы. Об этом сообщила директор Псковской областной филармонии Марина Николаева в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«У нас скоро будут витрины, на следующей неделе. Я думаю, что уже любому проходящему по улице Некрасова, мимо здания БКЗ, будет понятно, что здесь готовятся к открытию Фестиваля русской музыки. Насчет открыток - тоже обсуждаем. Я думаю, что это будет востребовано», - сказал она.

Напомним, 50-й Фестиваль русской музыки пройдет в Пскове с 16 по 24 марта.