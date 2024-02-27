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Русская духовная музыка XIX-XX веков прозвучит на юбилейном Фестивале русской музыки в Пскове

Русская духовная музыка XIX-XX веков прозвучит на юбилейном Фестивале русской музыки в Пскове 21 марта. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Театрально-концертной дирекции Псковской области.

Государственная академическая симфоническая капелла России под управлением маэстро Валерия Полянского представит зрителям как классические Литургии Иоанна Златоуста, Петра Чайковского и Сергея Рахманинова, вокальную музыку Василия Калинникова и Сергея Танеева, так и духовные сочинения конца XX века композиторов Николая Сидельникова и Альфреда Шнитке, соединявших в своем творчестве музыкальную архаику и различные направления музыкального авангарда.

«Приходите на концерт «Тебе поем» и окунитесь в мир духовной музыки, которая отражает историю и культуру России на протяжении двух веков!» - обратились к псковичам.

Начало в 19:00.

Фестиваль проходит в рамках нацпроекта «Культура», инициированного президентом России Владимиром Путиным.