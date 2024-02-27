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Опубликована программа 50-го Фестиваля русской музыки в Пскове

Меньше недели остается до главного музыкального события весны Псковской области – 50-го Фестиваля русской музыки имени М. П. Мусоргского и Н. А. Римского-Корсакова. С 16 по 25 марта можно будет посетить балет, оперу, послушать духовную музыку, побывать на концертах одних из лучших симфонических оркестров страны, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Театрально-концертной дирекции.

Программа фестиваля:

16 марта в 15:00, 19:00 - балетный гала-концерт / балет «Кармен» (2 отделения), Санкт-Петербургский балет. Открытие 50-го Фестиваля русской музыки имени М. П. Мусоргского и Н. А. Римского-Корсакова (БКЗ Филармонии, улица Некрасова, 24);

18 марта в 19:00 - симфонический оркестр Петрозаводской государственной консерватории имени А. К. Глазунова. Концертная программа из произведений русских композиторов включает в себя одну из самых драматичных, полную смятения и горьких размышлений симфоний А. Глазунова, симфоническую пьесу «Сказка» Н. Римского-Корсакова, навеянную прологом к «Руслану и Людмиле» Пушкина и одно из лучших воплощений пушкинского сюжета в музыке — Музыкальные иллюстрации Г. Свиридова к повести А. С. Пушкина «Метель» (БКЗ Филармонии, улица Некрасова, 24);

19 марта в 15.00 - авторский спектакль с песочной анимацией «Сказка в русской музыке» Ольги Пикколо. Слушатели от четырёх лет смогут познакомиться с двумя сказочными музыкальными сказочными шедеврами: симфонической картиной «Кикимора» и «Сказкой о царе Салтане» (БКЗ Филармонии, улица Некрасова, 24);

19 марта в 19.00 - камерный концерт «Окно в Россию». Российский ансамбль «Солисты Екатерины Великой», специализирующийся в области аутентичного исполнения барочной музыки. Прозвучит ария из первой оперы на русском языке «Цефал и Прокрис», «Русская симфония» (1740-е) и Соната для скрипки и бассо континуо (посвящена великому князю Павлу Петровичу), Русская песня из оперы «Индейская семья в Англии» (БКЗ Филармонии, улица Некрасова, 24). Концерт проходит при поддержке Президентского фонда культурных инициатив в рамках проекта «Возвращение имён»;

19 марта в 19:00 - Петербургский МолОт-ансамбль. В программе концерта, собранной вокруг сюиты из «Истории солдата» Стравинского, встречаются расшифровки фольклорных наигрышей, русские плясовые от Чайковского до современных молодых российских композиторов (детская музыкальная школа №1 имени Н. А. Римского-Корсакова, улица Советская, 44);

20 марта в 19:00 - Государственная академическая симфоническая капелла России с концертом «Светлый праздник». В концертной программе прозвучат оркестровые сочинения Н. А. Римского-Корсакова, 180-летие со дня рождения которого отмечается в 2024 году (БКЗ Филармонии, улица Некрасова, 24);

21 марта в 19:00 - Государственная академическая симфоническая капелла России, «Тебе поем»: духовная музыки России. Программа концерта представляет собой экскурс в русскую духовную музыку XIX-XX в.в., среди которой как классические Литургии Иоанна Златоуста П. Чайковского и С. Рахманинова, вокальная музыка В. Калинникова и С. Танеева, так и духовные сочинения конца XX в. композиторов Н. Сидельникова и А. Шнитке, соединявших в своем творчестве музыкальную архаику и различные направления музыкального авангарда (БКЗ Филармонии, улица Некрасова, 24);

22 марта в 19:00 - ансамбль русской музыки «Псков» с концертом «В каждой ноте – вдохновенье». Программа посвящается 225-летию А.С. Пушкина, отмечаемому в 2024 году. Сказочного колорита и музыкального вдохновения добавит гость – Лауреат Международных и Всероссийских конкурсов – Константин Шаханов (БКЗ Филармонии, улица Некрасова, 24);

24 марта в 13:00 - концерт Объединенного симфонического оркестра Мариинского и Большого театров под управлением Валерия Гергиева. В программу войдут сочинения Модеста Мусоргского. Концерт пройдет в рамках фестиваля «Гений места» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив (БКЗ Филармонии, улица Некрасова, 24);

24 марта в 18:00 - опера «Хованщина» в исполнении солистов оперы Мариинского и Большого театров, хора и Объединенного симфонического оркестра Мариинского и Большого театров. Концерт пройдет в рамках фестиваля «Гений места» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив (БКЗ Филармонии, улица Некрасова, 24);

25 марта в 19:00 - концерт Объединенного симфонического оркестра Мариинского и Большого театров под управлением Валерия Гергиева. В программу войдут сочинения Модеста Мусоргского. Концерт пройдет в рамках фестиваля «Гений места» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив (БКЗ Филармонии, улица Некрасова, 24).

Фестиваль русской проходит в рамках нацпроекта «Культура», инициированного президентом России Владимиром Путиным.