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Балетный гала-концерт откроет юбилейный Фестиваль русской музыки в Пскове

Премьерный показ балетного гала-концерта и балета «Кармен-сюита» в рамках Фестиваля русской музыки имени М. П. Мусоргского и Н. А. Римского-Корсакова пройдет в Псковской областной филармонии 16 марта. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Театрально-концертной дирекции Псковской области.

Санкт-Петербургский балет специально к фестивалю в Пскове разработал программу балета, учитывая пожелания Псковской областной филармонии.

Так, программа балета будет включать 2 отделения:

1 отделение, дирижер - Алексей Верховен:

А.К. Глазунов Адажио из балета «Раймонда», хореография М. Петипа;

Н.А. Римский-Корсаков «Испанское Каприччио», хореография Д. Рудаченко;

Н.А. Римский-Корсаков Адажио из балета «Шахеразада», хореография М. Фокина;

Н.А. Римский - Корсаков «Трио» из балета «Шахеразада», хореография М. Фокина;

И.Ф. Стравинский, «Монолог Петрушки» из балета «Петрушка», хореография М. Фокина;

М.П. Мусоргский Адажио «Старый замок» из балета «Картинки с выставки», хореография Л. Якобсона;

П.И. Чайковский «Русский танец» из балета «Лебединое озеро», хореография А. Галейзовского;

М.П. Мусоргский «Баба Яга», хореография Л. Якобсона.

2 отделение, дирижер Алексей Репников:

Ж. Бизе, Р.К. Щедрин Балет «Кармен-сюита», хореография А. Алонсо в редакции Н. Свешниковой.

Фестиваль проходит в рамках нацпроекта «Культура», инициированного президентом России Владимиром Путиным.