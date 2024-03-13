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Юбилейный фестиваль русской музыки начал работу в Пскове

Премьерный показ балетного гала-концерта и балета «Кармен-сюита» открыл Фестиваль русской музыки имени М. П. Мусоргского и Н. А. Римского-Корсакова в Псковской областной филармонии 16 марта, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Санкт-Петербургский балет специально к фестивалю в Пскове разработал программу балета, учитывая пожелания Псковской областной филармонии.

С 16 по 25 марта можно будет посетить балет, оперу, послушать духовную музыку, побывать на концертах одних из лучших симфонических оркестров страны

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Фестиваль проходит в рамках нацпроекта «Культура», инициированного президентом России Владимиром Путиным.