Юбилейный фестиваль русской музыки начал работу в Пскове

Премьерный показ балетного гала-концерта и балета «Кармен-сюита» открыл Фестиваль русской музыки имени М. П. Мусоргского и Н. А. Римского-Корсакова в Псковской областной филармонии 16 марта, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.
Санкт-Петербургский балет специально к фестивалю в Пскове разработал программу балета, учитывая пожелания Псковской областной филармонии.
С 16 по 25 марта можно будет посетить балет, оперу, послушать духовную музыку, побывать на концертах одних из лучших симфонических оркестров страны
Фестиваль проходит в рамках нацпроекта «Культура», инициированного президентом России Владимиром Путиным.