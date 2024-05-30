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Андрей Царев: Фестиваль «Другое искусство» позволяет объединять людей с разными особенностями

Зрителю представят насыщенную программу фестиваля «Другое искусство», которая должна объединить людей с разными особенностями. Об этом сказал директор Центра лечебной педагогики, основатель фестиваля Андрей Царев на пресс-конференции в Псковском театре драмы, приуроченной к открытию фестиваля, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«Мы надеемся на то, что фестиваль будет интересен жителям и гостям Пскова. В этому году программа будет очень насыщенной: каждый день запланированы по два спектакля, а также три концерта», - отметил Андрей Царев.

Он добавил, что в рамках фестиваля пройдут мастер-классы, круглый стол по жизнеустройству людей с ментальными особенностями.

«Хотим, чтобы он не был специфичен только для инвалидов, а стал интересен широкой публике. В спектаклях принимают участие разные артисты. Зрители смогут найти для себя что-то новое. Фестиваль позволяет объединять людей с разными особенности, создает условия для раскрытия таланта. Талантливы все, важно создать условия для его раскрытия», - сказал директор ЦЛП.