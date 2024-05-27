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Сюрпризы ждут зрителей на уличном спектакле в Детском парке Пскова

Два сюрприза ждут зрителей уличного спектакля «Стрекоза и муравей» в Детском парке Пскова сегодня, 30 мая. Об этом рассказал советский и российский актёр театра и кино, клоун Анвар Либабов на пресс-конференции в Псковском театре драмы, приуроченной к открытию фестиваля «Другое искусство», передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«Зрителям покажут 15-минутную программу, в которой задействованы 30 детей-инвалидов из Дом-интерната №1 в Санкт-Петербурге.

Будет два сюрприза. Один из них - зрители примут участие в конце спектакля, а второй - мы выступим с театром "Лицедеи"», - сказал артист.

Анвар Либабов добавил, что идея расширить программу и сделать ее более интересной для гостей появилась давно, но ее концепция менялась несколько раз.