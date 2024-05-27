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Сцена / Фестивали

Сюрпризы ждут зрителей на уличном спектакле в Детском парке Пскова

30.05.2024 12:36|ПсковКомментариев: 0

Два сюрприза ждут зрителей уличного спектакля «Стрекоза и муравей» в Детском парке Пскова сегодня, 30 мая. Об этом рассказал советский и российский актёр театра и кино, клоун Анвар Либабов на пресс-конференции в Псковском театре драмы, приуроченной к открытию фестиваля «Другое искусство», передает корреспондент Псковской Ленты Новостей. 

«Зрителям покажут 15-минутную программу, в которой задействованы 30 детей-инвалидов из Дом-интерната №1 в Санкт-Петербурге. 
Будет два сюрприза. Один из них - зрители примут участие в конце спектакля, а второй - мы выступим с театром "Лицедеи"», - сказал артист.

Анвар Либабов добавил, что идея расширить программу и сделать ее более интересной для гостей появилась давно, но ее концепция менялась несколько раз.

Теги: #Псковский театр драмы
Источник: Псковская Лента Новостей
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Сюжет: Фестиваль «Другое искусство» в Пскове - 2024 Сюрпризы ждут зрителей на уличном спектакле в Детском парке Пскова Андрей Царев: Фестиваль  «Другое искусство» позволяет объединять людей с разными особенностями Фестиваль «Другое искусство» стартует в Пскове Уличное представление и спектакль пройдут в Пскове 30 мая Три дня чистого искусства Рок-группа «Овощи» и «У театра» Екатерины Мигицко выступят на фестивале в Пскове Рок-группа «Аффинаж» даст бесплатный концерт в Пскове Фестиваль «Другое искусство» пройдет в Пскове с 30 мая по 1 июня
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