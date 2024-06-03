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Дуб — символ Пушкинских праздников поэзии готовятся торжественно представить гостям «Михайловского»

В Государственном музее-заповеднике А.С. Пушкина «Михайловское», на Поэтической (Праздничной) поляне, развёрнута выставка, рассказывающая о традициях вначале Всесоюзных, а позднее — Всероссийских праздников поэзии. Как сообщили корреспонденту Псковской Ленты Новостей в музее, экспозицию подготовили в преддверии Дней Пушкинской поэзии и российской культуры, которые стартуют в Пушкинском Заповеднике уже на этой неделе.

Фото здесь и далее: музей-заповедник «Михайловское».

В экспозицию вошло 14 фотостендов, представляющих сам праздник и наиболее именитых поэтов, выступавших со сцены на поляне в «Михайловском» в разные годы. Это Михаил Дудин, Всеволод Азаров, Сергей Смирнов, Давид Кугультинов, Римма Казакова, Кайсын Кулиев, Расул Гамзатов, Белла Ахмадулина, Роберт Рождественский, Борис Полевой, Павел Антокольский, Сергей Михалков. На внешней стороне каждого из стендов размещены стихи, и открывают этот ряд строки Пушкина — «Два чувства дивно близки нам…» (1830).

В музее отметили, что стенды, подготовленные по материалам из фотонегафонда Государственного музея-заповедника А. С. Пушкина «Михайловское», расположены полукругом вокруг молодого деревца — живого символа Пушкинских праздников поэзии. Этот саженец дуба вырос в окрестностях Михайловского — на земле, так сердечно воспетой великим поэтом в XIX столетии, и в прошлом, ХХ веке ставшей родиной главного пушкинского праздника страны. На Поэтическую поляну музея-заповедника — специально, с расчётом на предстоящие юбилейные торжества — его пересадили осенью прошлого года.

Открытие выставки и презентация Дуба Пушкинских праздников поэзии в память о 225-летии А. С. Пушкина состоится в рамках нынешних Дней Пушкинской поэзии и российской культуры; запланировано это событие на 6 июня.