Мастер-классы и живые выступления ждут гостей эногастрономической ярмарки «Виноград» в Пскове

Эногастрономическая ярмарка «Виноград» проходит Пскове. Гостей фестиваля ждут мастер-классы, дегустации и выступления творческих коллективов.
Мероприятия пройдут на нескольких площадках, организованных в Финском парке.
Программа на 22 июня
Лекторий «Винология»
11:00-11:40 - Лекция с дегустацией «Дагестан. Куда ехать, что пить?»
12:00-12:45 - Лекция «Гастропейринги: подбор и обоснование»
13:00-13:45 - Слепая дегустация «Какое ты шардоне?»
14:30-15:30 - Лекция-дегустация «Как попасть в федеральную сеть. Принципы отбора»
16:30-17:30 - Слепая дегустация «Агротуризм. Вилла Вино»
18:00-19:00 - Лекция-дегустация «Гаражисты Юга»
19:00-20:30 - Интерактивная игра с дегустацией «Винное казино» (вина от винодельни «Форт Адагум»)
Крым | Музыка
18:00-19:30 - Jazz Festival, джаз квинтет «Четверг» и Катя Андреева
20:00-21:30 - Flёr Band, г. Санкт-Петербург
Дон | Кино
11:00-13:00 - Йога с живыми инструментами
13:00-15:00 - Показ мультфильма «Тайна третьей планеты»
15:00-18:00 - Историческая реконструкция походной кухни казаков «Казачий стан» (включает угощение зрителей)
18:00-20:00 - Историческая постановка владения казацким оружием от клуба «Рысь» (мастер-классы для зрителей)
20:00-22:00 - Показ художественного фильма «Человек-амфибия»
Кавказ | Живопись
12:00-13:00 - Мастер-класс «Разукрась фигурку барашка»
13:00-14:00 - Мастер-класс «Украшения из винной пробки»
15:00-16:00 - Мастер-класс «Изготовление глиняных изделий на гончарных кругах»
16:00-17:00 - Выступление коллектива Вардана Арутюняна
Кубань | Театр
17:00-18:00 - Поэтический мастер-класс «Нарисуй свое любимое стихотворение»
Детская зона
11:00-19:00 - Научные мастер-классы от проекта «Эмпирика», 7+
11:00-19:00 - Деревянные игры и головоломки для всей семьи «Вудпарк» на открытом воздухе
11:00-19:00 - Постоянные площадки для досуга детей «Творческий стол» (2+) и «Развигрушки» (2+)
11:00-19:00 - Творческие мастер-классы (3+) и научные шоу (7+)
11:00-19:00 - Игровая зона VR
11:00-12:00 - Спектакль «Звездочка в лесу», 7+
14:00-15:00 - Спектакль «Про Ёжика и Медвежонка», 7+
17:00-18:00 - Спектакль «Кусочек зимы», 7+
18:00-19:00 - Выступление кинологов с дрессированными собаками
Напомним, ярмарка будет проходить с 21 по 30 июня.
Ознакомиться с программой на каждый день и зарегистрироваться на мероприятия можно по ссылке.