Фестиваль раннесредневековой культуры «Исаборг» пройдет 13-15 июня в Изборске

Семнадцатый фестиваль раннесредневековой культуры «Исаборг» будет проходить 13-15 июня в Изборске, сообщили Псковской Ленте Новостей организаторы мероприятия.
Фото: Екатерина Родина
Программа мероприятия:
12 июня
- 6.00–10.00 – Начало заезда участников фестиваля и постановки лагерей;
- 10.00–18.00 – Заезд автотранспорта на территорию крепости запрещен требованиями безопасности;
- 18.00–22.00 – Заезд участников фестиваля и постановка лагерей.
13 июня
- 10.00 – Начало фестиваля. Начало действия правил по аутентичности.
- 10.30–11.00 – Совет представителей клубов и индивидуальных участников.
- 11.00–11.30 – Женское состязание, 1 этап: «Мудреный».
- 11.30–13.00 – Мужское состязание «Мужицкие игры», 1 этап (военный): «Спасите женщину».
- 13.00–14.30 – Время для обеда.
- 14.30–16.00 – Лекторий. Доклад «Судостроение у германских народов в эпоху раннего средневековья» и доклад «Судостроение у славянских народов в эпоху раннего средневековья» (Сергей Хазов, ЛО ОО КИР «Морская дружина Рус»). Доклад «Средневековые стеклянные зеркала из Южной Скандинавии и технология их производства» (Лидия Губарева, ВИК «Северный путь»).
- 14.30–16.30 – Работа ремесленных рядов для участников, обмен опытом.
- 16.30 – Экскурсия по исторической экспозиции Изборского музея-заповедника.
- 16.30–18.00 – Состязание воинских отрядов «Долина драугов».
- 18.30–20.00 – Командный лучный турнир.
- 18.30 – Мастер-класс от студии исторического танца «Гельвеция».
- 19.00 – Круглый стол формата «открытый микрофон» (Тема: «О наболевшем в реконструкции»).
- 20.00–21.00 – Мужское состязание «Мужицкие игры», 2–3 этапы: «Мудреный» и «Пировой».
14 июня (Открытый день для зрителей)
- 11.00 – Открытие фестиваля для зрителей. Представление участников. Выступление группы «Трикветрум».
- 11.30–12.00 Женское состязание, 2 этап: эстафета «Изборск в осаде».
- 11.30–13.00, 16.00–18.00 – Работа ремесленных рядов (мастер-классы для зрителей и участников).
- 12.00–13.00 – Состязание воинских отрядов «Неравный бой».
- 13.00–14.30 – Лекторий. Лекция «Викинги против мифов» (Михаил Воронцов, КИР Tallskog). Доклад «Опыт реконструкции дробящего вооружения раннего средневековья» (Денис Никоноренков, НКИР «Вольный кречет»).
- 13.15 – Мужское состязание «Мужицкие игры», 4 этап: «Кресальный».
- 14.40–15.00 – Выступление группы «Трикветрум».
- 15.00–16.00 – «Битва дружин» (показательное сражение и поединки).
- 16.00 – Турнир по настольным играм для участников.
- 16.00 – Мастер-класс от студии исторического танца «Гельвеция».
- 16.00 – Круглый стол о ножах с мастером кузнечного дела, мастером-оружейником Борисом Миловым.
- 17.00–20.00 – Индивидуальный лучный турнир.
- 17.30–18.30 – Состязание воинских отрядов «Бой на мосту».
- 18.30–19.15 – Лекторий. Лекция «Самые шокирующие истории эпохи раннего средневековья» (Максим Колпаков, КИР «Усадьба»).
- 19.00 – Женский конкурс, 3 этап: «Я его слепила из того, что было».
- 19.15–20.00 – Выступление группы «Трикветрум». Завершение программы «открытого дня».
- 21.30 – Дружеский праздник.
15 июня
- 10.00 – Экскурсия по исторической экспозиции Изборского музея-заповедника;
- 10.00–11.00 – Суличный турнир;
- 11.00–12.00 – Женское состязание, 4 этап: «Кухонный» («Что ещё надо»);
- 12.00–12.30 – Состязание воинских отрядов «Стенка на стенку»;
- 12.30–13.30 – Состязание воинских отрядов «Бой пятерок»;
- 13.30–14.00 – Мужское состязание «Мужицкие игры», 5 этап: «Мастеровой»;
- 14.00–15.00 – Награждение победителей состязаний. Выступление группы «Трикветрум». Закрытие фестиваля;
- 15.00–18.00 – Сворачивание исторического лагеря, уборка территории, отъезд.