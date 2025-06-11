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Лагерь реконструкторов разбивают на площадке фестиваля «Исаборг» в Изборске

Фестиваль исторической реконструкции культуры древней Руси «Исаборг» стартует в Изборской крепости 12 июня, на площадке с самого утра начали разбивать лагерь реконструкторов, сообщается в группе фестиваля в соцсети «ВКонтакте».

Фото: фестиваль «Исаборг» / «ВКонтакте»

«Несмотря на хмурую погоду в Изборской крепости уже с 6 утра ставится лагерь реконструкторов», - рассказали участники мероприятия.

Напомним, открытый день фестиваля для зрителей пройдет 14 июня.

Программа фестиваля на 12 июня

6.00–10.00 – Начало заезда участников фестиваля и постановки лагерей;

10.00–18.00 – Заезд автотранспорта на территорию крепости запрещен требованиями безопасности;

18.00–22.00 – Заезд участников фестиваля и постановка лагерей.

Фестиваль «Исаборг» организуется при поддержке Псковского регионального отделения Российского военно-исторического общества. Информационными партнерами выступают Псковская Лента Новостей и «МК в Пскове».