Лагерь реконструкторов разбивают на площадке фестиваля «Исаборг» в Изборске

Фестиваль исторической реконструкции культуры древней Руси «Исаборг» стартует в Изборской крепости 12 июня, на площадке с самого утра начали разбивать лагерь реконструкторов, сообщается в группе фестиваля в соцсети «ВКонтакте».
Фото: фестиваль «Исаборг» / «ВКонтакте»
«Несмотря на хмурую погоду в Изборской крепости уже с 6 утра ставится лагерь реконструкторов», - рассказали участники мероприятия.
Напомним, открытый день фестиваля для зрителей пройдет 14 июня.
Фестиваль «Исаборг» организуется при поддержке Псковского регионального отделения Российского военно-исторического общества. Информационными партнерами выступают Псковская Лента Новостей и «МК в Пскове».