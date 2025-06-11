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Бои реконструкторов проходят в центре Пскова

Бои реконструкторов стартовали на фестивале «Довмонт Псковский» в Псковском кремле 28 июня, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Фото здесь и далее: Анна Тягунова / ПЛН

Бои пройдут как между профессиональными реконструкторами, так и между рядовыми посетителями фестиваля. Реконструкторы смогут традиционно побороться за хрустальный меч князя Довмонта.

Битвы:

13:00 - битва реконструкторов на большом ристалище

15:30 - битвы «троек»

16:30 - турнир копейщиков

18:30 - финальные поединки реконструкторов за «Хрустальный меч князя Довмонта»

Турниры с участием посетителей:

15:30 - детский турнир «стойкости»

16:30 - детский «конный» турнир

16:00 - лучный турнир среди посетителей.

Организаторами фестиваля выступают Псковский музей-заповедник, Псковский городской молодежный центр и Клуб исторической реконструкции и фехтования «Орден». Мероприятие проходит при поддержке Псковского регионального отделения Российского военно-исторического общества. Псковская Лента Новостей выступает информационным партнером фестиваля «Довмонт Псковский».