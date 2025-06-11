Бои реконструкторов проходят в центре Пскова

Бои реконструкторов стартовали на фестивале «Довмонт Псковский» в Псковском кремле 28 июня, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.
Фото здесь и далее: Анна Тягунова / ПЛН
Бои пройдут как между профессиональными реконструкторами, так и между рядовыми посетителями фестиваля. Реконструкторы смогут традиционно побороться за хрустальный меч князя Довмонта.
Битвы:
Турниры с участием посетителей:
Организаторами фестиваля выступают Псковский музей-заповедник, Псковский городской молодежный центр и Клуб исторической реконструкции и фехтования «Орден». Мероприятие проходит при поддержке Псковского регионального отделения Российского военно-исторического общества. Псковская Лента Новостей выступает информационным партнером фестиваля «Довмонт Псковский».