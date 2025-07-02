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«В фокусе»: Зачем кинофестивали в регионах? ВИДЕО

Предлагаем вашему вниманию видеоверсию программы «В фокусе», которая вышла в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) 4 июля.

Гость студии - режиссер, продюсер и сценарист, председатель жюри международного конкурса «Западные ворота-2025» Ренат Давлетьяров.

Ведущий Артем Татаренко обсудил с ним, какие фильмы можно выделить в конкурсной программе кинофестиваля «Западные ворота»? Какое оно, современное кино, и куда движется российская киноиндустрия? Почему фестивали должны проходить не только в столицах, и как молодым талантам попасть в «большое кино»?

Информационным партнером фестиваля «Западные ворота» выступает Псковская Лента Новостей.