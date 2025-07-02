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Дружины бьются на фестивале «Хельга» в Выбутах

Массовые сражения дружин происходят на фестивале исторической реконструкции «Хельга» в деревне Выбуты Псковского района 5 июля, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

В битвах принимают участие дружины из Пскова и других городов России.

Сначала дружины провели три раунда командных сражений. Затем среди воинов определили самого сильного в круге Одина.

Затем всем присутствующим детям дали возможность одолеть орду викингов. Со второй попытки ребятам удалось прорвать оборону средневековых воинов.

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