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Спецсеанс «Отель "Онегин"» прошел в Пскове

Анимационный фильм Ирины Евтеевой «Отель "Онегин"» показали в рамках программы второго дня международного кинофестиваля «Западные ворота» в Пскове сегодня, 5 июля, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

В спецпоказе приняла участие мультикинематографист и режиссер картины Ирина Евтеева. Она рассказала гостям фестиваля о своей технике создания анимационно-игровых фильмов.

«Вы увидите анимационный фильм, а точнее – анимационно-игровой фильм. <…> В этой технике я сочетаю съемку актёров и прорисовку изображения. Процесс долгий, поэтому картина создавалась в течение пяти лет», – отметила Ирина Евтеева.

Международный кинофестиваль «Западные ворота» проходит в Пскове с 4 по 6 июля.

Информационным партнером фестиваля «Западные ворота» выступает Псковская Лента Новостей.