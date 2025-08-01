Дефиле исторического костюма и доспеха проходит на фестивале «Железный град» в Изборске

Дефиле исторического костюма и доспеха XVI–XVII вв проходит на фестивале военно-исторической реконструкции и средневековой культуры «Железный град» в Изборске сегодня, 2 августа, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.
Фото здесь и далее: Андрей Николаев / ПЛН
Кроме того, прошли показательные выступления клубов и реконструкция эпизода сражения.
Фестиваль «Железный град-2025» проходит при поддержке Псковского регионального отделения Российского военно-исторического общества. Медиахолдинг «Гражданская пресса» выступает информационным партнером мероприятия.