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Дефиле исторического костюма и доспеха проходит на фестивале «Железный град» в Изборске

Дефиле исторического костюма и доспеха XVI–XVII вв проходит на фестивале военно-исторической реконструкции и средневековой культуры «Железный град» в Изборске сегодня, 2 августа, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Фото здесь и далее: Андрей Николаев / ПЛН

Кроме того, прошли показательные выступления клубов и реконструкция эпизода сражения.

Фестиваль «Железный град-2025» проходит при поддержке Псковского регионального отделения Российского военно-исторического общества. Медиахолдинг «Гражданская пресса» выступает информационным партнером мероприятия.