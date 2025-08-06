Сцена / Фестивали

Опубликована программа первого псковского фестиваля «Кроха-фест»

С 9 по 14 декабря на базе Псковского академического театра драмы имени А.С. Пушкина — филиала Национального драматического театра России (Александринского театра) — состоится Всероссийский фестиваль спектаклей для самых маленьких «Кроха-фест». Программу мероприятия Псковской Ленте Новостей предоставили в пресс-службе театра.

«Кроха-фест» проводится при поддержке Министерства культуры РФ. Генеральный партнер — Псковское региональное отделение Общероссийской общественной организации «Деловая Россия».

12 спектаклей-конкурсантов, отобранных экспертным советом, будут показаны в Пскове зрителям, гостям фестиваля и высокому жюри. «Кроха-фест» охватит творчество театров больших и малых городов России, профессиональных государственных театров и негосударственных проектов. Четыре спектакля представят Москву, один — Санкт-Петербург, один — Республику Татарстан, один — Республику Калмыкия, один — Ханты-Мансийский автономный округ, еще по одному — Владимирскую, Кировскую, Новгородскую и Челябинскую области соответственно.

Фестиваль откроется 9 декабря на большой сцене Псковского академического театра драмы имени А. С. Пушкина. Специальный гость открытия — певица Лиза Матрешка (Псков), участница фестивалей «Дикая Мята», «Музсходка», «САМ.Фест», «Солома» и других, победитель проектов «Моспродюсер» и шоу «Street Stars — 18».

С 9 декабря начнется основной конкурс фестиваля. Челябинский государственный драматический «Молодежный театр» покажет спектакль Саши Малышева «Вишневый садик» в Новом зале Псковского театра драмы, Калмыцкий государственный театр кукол «Джангар» (Элиста) — спектакль заслуженной артистки Республики Калмыкия Зои Хонхолджиновой «Ёжичек» в «Маленьком театре».

10 декабря свои спектакли покажут: в Новом зале — Театр кукол «Бродячая собачка» (Санкт-Петербург), спектакль Юрия Устюгова «Полосатые сказки»; на Малой сцене — Театральная лаборатория КукLab (Москва), спектакль Екатерины Костеневской «Кто сказал “ку-ку”, или как Поросенок болел леопардозом»; на планшете Большой сцены — Новгородский театр для детей и молодежи «Малый», игрушечную сказку Надежды Алексеевой «Потеряшки».

11 декабря на Малой сцене свою работу «Шёпот кастрюль», музыкально-пластический спектакль Екатерины Ширяевой, представит «Театр имени Мони Бидони» (Москва), в Новом зале — бэби-спектакль «Кто посадит дерево?» Анны Козловой и Ивана Корсуновского проект «Дерево» (Москва).

12 декабря зрители и члены жюри увидят бэби-спектакли «Кому нравится ночь» Ханты-Мансийского театра кукол (режиссер Елена Евстропова) на планшете Большой сцены, «Когда я родился» Владимирского областного театра кукол (режиссер Екатерина Кочнева) в Новом зале, «Воробьишко» Казанского государственного театра юного зрителя (режиссер Радион Букаев) в фойе Большой сцены.

13 декабря в конкурсной программе в Новом зале — бэби-перформанс «Ла-Ло-Лужа» Театрального проекта «Впервые» (Москва), автор идеи Анна Боголюбская.

Завершит основной конкурс фестиваля 14 декабря игра-узнавание Дениса Соколова «Ку-би-ки» в исполнении артистов Кировского театра кукол имени А. Н. Афанасьева.

В состав жюри вошли актриса театра и кино, лауреат национальной кинопремии «Золотой Орел» Юлия Хлынина (председатель), заслуженный работник культуры РФ, театровед, театральный критик Наталия Каминская, руководитель творческо-информационной части по Основной сцене Национального драматического театра России (Александринского театра), театровед, театральный критик Елена Герусова, режиссер и художница, автор бэби-спектаклей в Псковском театре драмы и других российских театрах Александра Ловянникова. Жюри «Кроха-феста» присудит лучшим спектаклям Гран-при — «Золотого кролика», призы за лучшую режиссуру и лучшее художественное оформление и специальный приз.

В рамках «Кроха-феста» в Псковском театре драмы пройдет лаборатория бэби-театра с участием артистов труппы. По итогам работы лаборатории 13 и 14 декабря зрителям будут показаны эскизы спектаклей, которые впоследствии, как ожидается, будут доработаны и войдут в репертуар театра. Куратор лаборатории — Анна Казарина, театральный критик, обозреватель театра кукол и театра для детей, редактор раздела «Дети» портала «Ваш досуг», ридер конкурса драматургии «Маленькая Ремарка», пресс-секретарь Московского театра кукол.

