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Дмитрий Месхиев объяснил, почему Псковский театр не станет Александринкой-2

Художественный руководитель Псковского драмтеатра Дмитрий Месхиев в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102 FM) поделился подробностями ситуации с процессом объединения с Александринским театром.

Он уточнил, что Псковский драмтеатр вливается не в Александринский, а в Национальный театр России (он был создан путем объединения в прошлом году петербургского Александринского театра и Театра драмы имени Волкова в Ярославле в единый комплекс).

«Мы хотим стать составляющей Национального театра России, а не филиалом Александринки, - подчеркнул Дмитрий Месхиев. - Если это получится - мы станем частью самого крупного театрального конгломерата в стране. Это дает колоссальные возможности».

Художественный руководитель театра рассказал, что в настоящее время получены все необходимые согласования, и выразил благодарность всем структурам, которые участвовали в решении многочисленных вопросов, в том числе администрации Псковской области и лично губернатору региона Михаилу Ведерникову. Также Дмитрий Месхиев поблагодарил председателя Союза театральных деятелей РФ Александра Калягина за поддержку.

Гость студии выразил мнение относительно разговоров о том, что Псковский театр в результате объединения станет провинциальным филиалом.

«Скажу честно, не хочу хвалиться, но до недавнего прошлого псковский театр и был жалким провинциальным театром, незаметным на театральной палитре страны, - заявил он. - О нем не помнили, не знали - таких театров по стране очень много. Мы в Москве сейчас собираем аншлаги. Когда мы в апреле собирались показывать «Ревизор», билеты были раскуплены сразу. Это говорит о многом».

По словам Дмитрия Месхиева, объединение с Александринкой даст театру больше возможностей: псковичи смогут возить спектакли в Петербург, смогут делать совместные спектакли, привлекать столичных артистов в местные постановки, расширить свои гастрольные и фестивальные возможности.

«Мы не станем Александринкой-2 или -3, - поlчеркнул Дмитрий Месхиев. - Мы останемся со своей репертуарной политикой, со своей труппой, с нашими планами. Мы никуда не переедем, не самоликвидируемся. У нас будет отдельный бюджет, который будет финансироваться Министерством культуры РФ».